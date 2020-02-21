42-летняя росийская телеведущая Анфиса Чехова посетила кинотеатр вместе со своим семилетним сыном Соломоном

Об этом звезда сообщила на странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

Для выхода телеведущая выбрала удобный наряд, который подчеркнул ее формы. На звезде была обтягивающая кофта на молнии, облегающая юбка ниже колен колготки и кроссовки. Завершили образ черный рюкзак с брелоками.

Анфиса сделала простую прическу, дополнив ее крупной заколкой.

Она позировала у постера к фильму "Доктор Дулиттл" вместе с сыном, который корчил рожицу. Красотка наклонила голову к ребенку и улыбнулась.

"Корчерожец и его мамочка посмотрели «Доктора Дулиттла». Интересно и смешно. Особенно волынка, извлеченная из задницы Дракона 🤦🏻‍♀️😂 Детям понравилось. Советую идти всем любителям животных и Роберта Дауни Младшего 🦮🦍🐅🐀🐿🦒🦜🕺🏻", - подписала снимок Анфиса.

За 12 часов пост собрал более 20 тысяч лайков.

"Получается, ваш сын грузинский еврей?", "бомбическая комбинация. 👍", "Вообще красавица 👍юбочку такую стильную где приобрели , если не секрет !?!", "Я даже не видела его в афишах нашего кинотеатра. Но мы конечно же его не пойдём в кинотеатр 😁🤭, а дождёмся фильма в сети 🤭", "Анфиса, постоянно за Вами наблюдаю! Какая же Вы красивая и стройная! Прям душа радуется, когда на Вас смотришь!!! Вы на столько всегда ухоженно выглядите, что хочется смотреть на Вас снова и снова! Желаю Вам большого женского счастья 🔥", "спасибо за рекомендацию) с дочей сходим", "Вам идет стройность😍😍", "И шахматы 😂 вообще супер фильм😄", "Классное фото❤️", "Вы самая красивая😍👏", "Как вы прекрасно выглядите ❤️✨😍", "Как вам идёт этот цвет кофты ! Нереально красиво 👍", "Нам с 4хлетней дочкой тоже понравилось😊 Обожаю Дауни Младшего😊", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова поделилась кадрами, на которых похвасталась преображением. Теперь локоны слегка ложатся на плечи и заметно утратили рыжий цвет.

По словам Чеховой, "каждая женщина должна сделать это, хотя бы раз в жизни!". Это она о внезапной смене имиджа.

Напомним, бесстыжая Чехова сверкнула формами в крохотном купальнике

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