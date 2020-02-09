Известная российская телеведущая Анфиса Чехова вывалила пышные формы в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Isntagram звезды.

Так, у девушки интересуется, нравится ли ей ее фигура.

«Еще как…», - коротко говорится в ответе.

Обратим внимание, что это все сопровождалось снимком Астафьевой в крохотном купальнике, который подчеркивает ее идеальные формы, которым позавидует даже инстадива Ким Кардашьян.

Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать о теле кумира – фотографию Чехова опубликовала у себя в Сторис.

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На фото Чехова позирует на кровати совсем без одежды, во всяком случае, ее не видно. В этот момент она обнимает свою собаку, французского бульдога с закрытыми глазами и улыбается. Волосы у Анфисы были распущены на снимке.

"Вот уже который год мне снится один и тот же сон. Как будто я вдруг вспоминаю что у меня есть вторая квартира.

Я её купила какое-то время назад и почему-то в ней не живу.

И я еду в эту роскошную новостройку, захожу в квартиру, такую красивую, большую, уютную, с окнами в пол, с красивой мебелью. Брожу по ней и не понимаю, почему же я в ней не живу", - написала Чехова.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Собачку как зовут? И всегда с вами спит?", "Анфиса, я думаю это на подсознании вы просто мечтаете о такой квартире) поэтому снится что вроде она есть!", "Шикарное белье. А ты на нем просто великолепная...", "Классная расцветка, как называется?", "Вау! Такое красивое белье и фото", "Прикольный собакен. Собака-улыбка".

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