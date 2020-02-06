Украинская и российская телеведущая Анфиса Чехова показала новый кадр и рассказала о своих снах

На фото Чехова позирует на кровати совсем без одежды, во всяком случае, ее не видно. В этот момент она обнимает свою собаку, французского бульдога с закрытыми глазами и улыбается. Волосы у Анфисы были распущены на снимке. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот уже который год мне снится один и тот же сон. Как будто я вдруг вспоминаю что у меня есть вторая квартира.

Я её купила какое-то время назад и почему-то в ней не живу.

И я еду в эту роскошную новостройку, захожу в квартиру, такую красивую, большую, уютную, с окнами в пол, с красивой мебелью. Брожу по ней и не понимаю, почему же я в ней не живу", - написала Чехова.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Собачку как зовут? И всегда с вами спит?", "Анфиса, я думаю это на подсознании вы просто мечтаете о такой квартире) поэтому снится что вроде она есть!", "Шикарное белье. А ты на нем просто великолепная...", "Классная расцветка, как называется?", "Вау! Такое красивое белье и фото", "Прикольный собакен. Собака-улыбка".

Ранее мы сообщали, что 42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова решила "реанимировать" свой Инстаграм, показав себя без одежды.

Звезда поделилась жарким кадром в своем микроблоге, где она предстала в бикини темного цвета. Анфиса в солнцезащитных очках позирует на фоне моря, придерживая рукой копну пышных волос, которые растрепал ветер. Пляжный кадр получился весьма удачным: телеведущая посветила сочными прелестями, заставив сердца многочисленных поклонников биться быстрее.

Напомним, Чехова засветила пышные формы и решилась на признание

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