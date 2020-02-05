42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова решила "реанимировать" свой Инстаграм, показав себя без одежды

Как передает Politeka.net, звезда поделилась жарким кадром в своем микроблоге, где она предстала в бикини темного цвета. Анфиса в солнцезащитных очках позирует на фоне моря, придерживая рукой копну пышных волос, которые растрепал ветер. Пляжный кадр получился весьма удачным: телеведущая посветила сочными прелестями, заставив сердца многочисленных поклонников биться быстрее.

Отбросив лишнюю скромность, Чехова спросила мнения у фанатов: что не так с ее телом?

"Использую фото в купальнике как дефибриллятор для моего Инстаграм.

«Доктор, доктор, мы его теряем!» «Разряд!» Тыдыщщщщщ. Давайте же обсудим, где жир, где фотошоп, что на сей раз не так с пупком, не маловат ли мне купальник?", - написала в соцсети телеведущая.

Пользователи сети похвалили Чехову за самоиронию и кинулись утверждать обратное, что природа наградила ее удивительно красивым телом, от которого бросает в жар.

"Вам природа подарила естественные формы, а вы про какой-то жирок спрашиваете🔥👏"

"Анфиса, прекрасное чувство юмора и самоиронии!!!!!"

"Отлично выглядите, всем бы так! 👍"

"Ух какой пупочек"

"У вас все отлично!! Красотка!!!👍"

"Открыл Инстаграм и тут сразу вы аж дыхание спёрло)))"

Ранее мы сообщали, Чехова удивила уютными домашними снимками, позируя на балконе в белом свитере и серых брюках. Несмотря на то, что наряд прикрыл прелести звезды, фото тем не менее получились интересными. Как ни крути но выдающийся бюст Анфисе не просто "запрятать".

"А вообще, обнаружила парадокс, в шкафу куча вещей, а я не вылезаю из этих брючек. Свитера только меняю☺️ Но вот этот, тоненький белый, невинный, несомненно самый любимый❤️»,- написала знаменитость под фото.

Также мы рассказывали, Чехова поделилась с поклонниками кадрами с занятий йогой. Она обтянула роскошную фигуру в "тесный" костюм и взбудоражила пикантными позами.

Напомним, Чехова поиграла на камеру аппетитными прелестями

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