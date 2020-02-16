Фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася своїми формами на камеру

Знаменитість часто радує підписників відвертими знімками, і цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.

Красуня представила в Instagram три знімки з пропозицією проголосувати, який з них самй кращий. На фото зірка позувала в білому топі, який ледь приховував її пишні груди.

Дуже короткий наряд на зав'язках тримався на грудях зірки, і нагадував більше ліфчик, ніж повноцінний одяг.

Зірку також прикрашали великі сережки-кільця у вухах.

Дівчина посміхалася, трохи опустивши очі, або дивлячись у камеру відкривши пухкі губи.

Вона зробила високий довгий хвіст, який доповнив чарівний і відвертий образ.

Крім цього, варто звернути увагу на макіяж зірки. Губи Ебі були глянцевими, а пишні вії доповнили красивий образ.

За 11 годин пост отримав понад 90 тисяч лайків та багато коментарів.

"Боже ... твоя фігура... як ти прекрасна...", "Прекрасна зовнішність, поки не побачимо тебе з іншого боку", "Схоже, у тебе є річ, яку ти хотіла б зняти з грудей…", "Добіса красиві волосся, ти виглядаєш так розкішно, так неймовірно ефектно… З Днем Святого Валентина ❤️✌🏼😘", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд позувала на простирадлі, усипаному пелюстками троянд. Модель підняла руку, та трохи стегно, продемонструвавши свої вигини.

Дівчина витягла одну ніжку, одягнену в босоніжок на шпильці, а другу - закинула під неї.

В руці модель тримала троянду на довгій ніжці. Дівчина відкрила рот і подивилася на квітку. Пишні вії доповнили макіяж інстазірки.

Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд зробила селфи, закинувши довге чорне волосся набік.

Красуня зробила макіяж з акцентами на пухкі губи за допомогою глянцевої помади, а також на великі і красиві очі з пишними віями.

Вона була у джинсовому короткому топі, що відкриває її ідеальні прес і підкреслює її великі форми.

Знаменитість опублікувала дане відео в Сториз, але воно б точно зібрало сотні тисяч переглядів і лайків.

Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.