Фітнес-модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася своїми формами на камеру
Знаменитість часто радує підписників відвертими знімками, і цей раз не став винятком, пише Рoliteka.net.
Красуня представила в Instagram три знімки з пропозицією проголосувати, який з них самй кращий. На фото зірка позувала в білому топі, який ледь приховував її пишні груди.
Дуже короткий наряд на зав'язках тримався на грудях зірки, і нагадував більше ліфчик, ніж повноцінний одяг.
Зірку також прикрашали великі сережки-кільця у вухах.
Вихід на пенсію в 60 років: чоловіків і жінок будуть "відпускати" в одному віці, але за умови...
Кароль влаштувала в одній білизні фотосесію на підлозі: "Позаздрить навіть Каменських"
Українці будуть по-новому йти у відпустку: "старі умови здадуться раєм", важлива заява
Клієнти Приватбанку ризикують залишитися без грошей, з'явилася нова афера: «Ніколи не...»
Дівчина посміхалася, трохи опустивши очі, або дивлячись у камеру відкривши пухкі губи.
Вона зробила високий довгий хвіст, який доповнив чарівний і відвертий образ.
Крім цього, варто звернути увагу на макіяж зірки. Губи Ебі були глянцевими, а пишні вії доповнили красивий образ.
За 11 годин пост отримав понад 90 тисяч лайків та багато коментарів.
"Боже ... твоя фігура... як ти прекрасна...", "Прекрасна зовнішність, поки не побачимо тебе з іншого боку", "Схоже, у тебе є річ, яку ти хотіла б зняти з грудей…", "Добіса красиві волосся, ти виглядаєш так розкішно, так неймовірно ефектно… З Днем Святого Валентина ❤️✌🏼😘", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ебігейл Ретчфорд позувала на простирадлі, усипаному пелюстками троянд. Модель підняла руку, та трохи стегно, продемонструвавши свої вигини.
Дівчина витягла одну ніжку, одягнену в босоніжок на шпильці, а другу - закинула під неї.
В руці модель тримала троянду на довгій ніжці. Дівчина відкрила рот і подивилася на квітку. Пишні вії доповнили макіяж інстазірки.
Раніше ми писали, що Ебі Ретчфорд зробила селфи, закинувши довге чорне волосся набік.
Красуня зробила макіяж з акцентами на пухкі губи за допомогою глянцевої помади, а також на великі і красиві очі з пишними віями.
Вона була у джинсовому короткому топі, що відкриває її ідеальні прес і підкреслює її великі форми.
Знаменитість опублікувала дане відео в Сториз, але воно б точно зібрало сотні тисяч переглядів і лайків.
Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.