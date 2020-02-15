Одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни, модель і актриса із США Ебігейл Рэчтфорд захопила мережу новим знімком

Як передає Politeka.net, на цей раз пекуча брюнетка продемонструвала свої довгі стрункі ноги в сміливому образі.

На знімку 27-річна красуня позує на стільці в рожево-голубому боді і туфлях на високому каблуці нюдового відтінку. Модель не дивиться в камеру, погляд її спрямований вниз, а губи злегка прочинені.

Відзначимо, що така відвертість – козир американської моделі, за життя якої в Инстаграме спостерігають більше дев'яти мільйонів людей по всьому світу. Ебігейл практично щодня намагається балувати фанатів порцією легкою, а іноді і дуже навіть пристойною еротики, позуючи в дорогому білизну або взагалі без нього.

Як повідомлялося раніше, в березні 2013 року перші провокаційні фото Ебігейл привернули увагу користувачів Facebook. Так почався зліт популярності моделі. Чудова фігура і пишні форми з'явилися на обкладинках таких видань, як Maxim, Sports Illustrated Swimsuit і Barstool Sports. Кожен бажаючий міг придбати фото моделі за 30$. Рэчфорд уклала контракт з Sunset Blvd. і знялася для реклами на білбордах. Молода модель привернула увагу відомого дизайнера Майкла Костелло.

нещодавно красуня поділилася кадрами з календаря на 2020 рік, на яких позує на тлі червоного Порше. На ній – червоне білизна, колготи в крупну сітку. При цьому пози, в яких дівчина постала перед фотографом, скромними не назвеш: на першому знімку вона широко розставила ноги, на другому акцентувала увагу на своїх грудях.

Ебігейл впевнена, що цих кадрів досить, щоб її багатомільйонна армія шанувальників захотіла подивитися ще більше краси і купила календар.

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