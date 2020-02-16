Одна з найбільш яскравих і відомих моделей білизни Ебі Ретчфорд вразила своїм новим знімком
Як повідомляє Politeka.net Ебігейл – одна з найбільш високооплачуваних моделей купальників і нижньої білизни у світі. Завдяки розкішній фігурі, вона отримала чимало цікавих прізвиськ, найвідоміші з яких Ебі, Сонечко, Ненаситна і Бікінібейба.
Успіх Ретчфорд пояснюється умінням подати себе і видатними формами.
Не стало легенди російської музики: на його творінні зросли мільйони
Кароль влаштувала в одній білизні фотосесію на підлозі: "Позаздрить навіть Каменських"
Невістка Пугачової без сорому зняла штани й показала, чим спокусила зіркового чоловіка: "Прям ураган"
Юна дочка Артура Пирожкова показала себе в бікіні, батько не витримав: "Яка ти..."
Красуня не упускає можливості похвалитися своїми пишними формами в мережі Instagram. Так, днями модель зробила пікантне фото. На знімку Ебігейл позує біля золотистих фіранок в яскравій білизні ягідного кольору, який підкреслює округлі форми красуні.
Білизна настільки відверта, що вражає буквально з першого погляду: високі трусики підкреслили струнку талію відомої модниці і обтягуючий бюстгальтер ледь утримує пишні груди. Високі гольфи на ногах, ідеальна укладка, яскравий макіяж з акцентом на губах, стали завершальной родзинкою яскравого образу.
На жаль, користувачі мережі позбавлені можливості залишити свої коментарі під знімком красуні, адже Ебі поділилася з ним своєму Stories.
Також раніше повідомлялося, що модель Ебігейл Ретчфорд похвалилася своїми формами на камеру. Красуня представила в Instagram три знімки з пропозицією проголосувати, який з них самй кращий. На фото зірка позувала в білому топі, який ледь приховував її пишні груди.
Дуже короткий наряд на зав'язках тримався на грудях зірки, і нагадував більше ліфчик, ніж повноцінну одяг. Зірку також прикрашали великі сережки-кільця у вухах.
Дівчина посміхалася, трохи опустивши очі, або дивлячись у камеру відкривши пухкі губи.
Нагадаємо, гаряча Ебі Рэтчфорд скинула з себе все і розкинулася на ліжку.
Як повідомляла Politeka, Ебігейл Рэтчфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.
Також Politeka писала про те, що Ебігейл Рэтчфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.