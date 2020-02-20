Фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд похвасталась своими формами в красивом нижнем белье

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, предает Politeka.net. На снимке девушка лежит на лепестках роз. Она одета в черный боди с приспущенными плечами. Белье выгодно подчеркивает фигуру девушки и ее пышную грудь. Волосы Эбигейл уложены красивыми локонами. На ногах у нее обуты босоножки.

«Сеньоритааа», - подписала звезда соблазнительный снимок.

Пост звезды Инстаграма собрал почти 100 тысяч лайков. Поклонники в восторге от соблазнительных снимков Эбигейл.

«Люблю эти лепестки роз», «Вы носите лучшее белье», «Я люблю тебя, душа моя, детка», «Пожалуйста, выйди за меня замуж», «Королева», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Эбигейл Рэтчфорд опубликовала фото в белом откровенном топе, который едва скрывал ее пышную грудь. Очень короткий наряд на завязках держался на груди звезды, и напоминал больше лифчик, чем полноценную одежду. На фото модель соблазнительно опустила глаза и приоткрыла пухлые губы. Она сделала высокий длинный хвост, который дополнил откровенный образ.

Недавно Эби также опубликовала снимок на лепестках роз. Только тут она позировала в розовом костюме с пухом. Маленький топ обтянул пышные формы красотки, а штаны подчеркнули стройные бедра.

Кстати, 28-летняя Рэтчфорд далеко не сразу стала моделью. До того, как стать знаменитой ей пришлось работать в других сферах. Зарабатывать она начала, когда завела Инстаграм. Когда количество подписчиков превысило несколько миллионов, ей стали предлагать рекламировать купальники и нижнее белье. Теперь американка известна на весь мир.

Напомним, что Эби Рэтчфорд задрала ноги и без стыда показала роскошное тело: "С ума можно сойти".

А еще Politeka писала, что роскошная Эби Рэтчфорд приспустила купальник и показала свою гордость: «Какая упругая!».

Также Politeka сообщала, что сочная Эбигейл Рэтчфорд показала все свои красоты в микро-белье: от фото захватывает дух.