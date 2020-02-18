Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, поділилася новим фото з сестрою, Хлоєю

Дві відомі красуні побували в Калабасасы (місто в окрузі Лос-Анджелес), пише Politeka.net. Про це Кім повідомила в пості.

Хлоя вибрала сорочку бежевого кольору, під яку одягла, топ, який виділив її принади. Також зірка одягла штани, які підкреслили її пишні стегна. Взула зірка туфлі-човники, а завершили образ сонячні окуляри.

Кім Кардашьян одягла футболку з тканини, схожою на шкіру і яскаравим принтом, а також сірі штани, які трималися на її тонкый талії. Штани були, швидше, спортивного крою. Кім одягла щось схоже на бежеві чоботи. Високий хвіст і окуляри в стилі 1990-х доповнили образ знаменитості.

Дівчат сфотографували під час того, як вони йшли.

За 15 годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків: "Нічого собі!".

Користувачі мережі звернули увагу, що Хлоя добре виглядає. Зірки називали ідеальними і дуже красивими.

Варто відзначити, що Хлоя Кардашян порівняно нещодавно скинула вагу. Вона сама про себе говорила так:

"Я звикла, що мене постійно порівнюють з сестрами. Але порівняння такі жорстокі... Я думала про себе: "Добре, це моя роль. Почну говорити те ж саме. Добре, я товста, смішна сестра. Кого це хвилює?".

Вона говорила, що не вважає розмір одягу важливим і не збирається відповідати чиїмось стандартам, проте все ж скинула вагу і зробила кілька пластичних операцій.



Нагадаємо, Кім Крдашьян з'явилася в чорному гольфі поруч зі своєю сестрою Хлоєю. Красуня зробила фірмовий макіяж, виділивши вилиці.

Хлоя тим часом сиділа поруч. Вона позувала в топі, який підкреслив її груди і піджаку в білу смугу. Блискучі сережки виблискували у вухах і доповнювали образ.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян сфотографували захопивши лише її оголені плечі і трохи грудей.

На плечі у зірки красувався папуга, до якого Кім повернулася і потягнулася губами, ніби плануючи його поцілувати.

Але крім оголеності Кардашьян, фото притягло погляд ще яскравим макіяжем, який їй не властивий.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

Також Politeka писала, що Кім Кардашян показала, якою була без пластики і силікону.