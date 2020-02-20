Американская светская львица, бизнесвуман и блогер Ким Кардашьян, получившая популярность после выхода шоу «Семейство Кардашьян», поделилась с поклонниками откровенным снимком

Снимок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, предает Politeka.net. Кардашьян заявила, что запустила люксовую коллекцию нижнего белья с инновационным дизайном и качественными тканями. Как видим, Кардашьян продолжает развивать свою империю товаров и услуг.

На фото, которым Кардашьян сопроводила пост, она красуется в нижнем белье бежевого цвета и грубых ботинках в тон белью. Девушка облокотилась на машину и прогнулась назад. В белье прекрасно видно стройную фигуру Ким. Похоже, девушка немного похудела. За день пост Кардашьян набрал более 3 млн лайков. Фолловеры звезды в восторге от ее внешнего вида.

«Откуда ботинки?», «Могу поспорить, вы не можете назвать модель Instagram лучше, чем вы», «Богиня», «Красотка», «Невероятная», - пишут люди.

Некоторые фолловеры отмечают, что не могут купить продукцию Ким, потому что ее слишком быстро раскупают.

«Сестренка, пока вы не сделаете достаточно для всех нас, держите это при себе - все еще не могу достать первый набор белья», «Когда другие вещи будут? Я почти в каждом списке ожидания... когда вы пополняете запасы?», - отмечают недовольные поклонники.

Отметим, что на снимке Ким появилась с осветленными волосами. Новый образ очень идет 39-летней Кардашьян. С таким цветом она выглядит моложе. В сети уже отметили, что «новая» Кардашьян стала похожей на Дженнифер Лопес.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян часто обращается за помощью к стилистам. На одном из фото она показала, как стилисты готовят ее к съемкам. Красотка опубликовала кадры в сториз, на которых сидит в салоне красоты в одной маечке, хвастаясь большой грудью.

Напомним, что Ким Кардашьян сбросила одежду и показала все свое богатство: руки так и тянутся потрогать.

А еще Politeka писала, что роскошную Ким Кардашьян заметили в компании горячей блондинки: "Ничего себе!".

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь: "Невероятная красотка".