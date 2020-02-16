Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, з'явилася в незвичайному для себе образі

Знаменитість позувала ніби оголеною, пише Politeka.net. Кім сфотографували захопивши лише її оголені плечі і трохи грудей. Таке відчуття ніби красуня постала абсолютно голою.

На плечі у зірки красувався папуга, до якого Кім повернулася і потягнулася губами, ніби плануючи його поцілувати.

Але крім оголеності Кардашьян, фото притягло погляд ще яскравим макіяжем, який їй не властивий.

Відомо, що зірка воліє макіяж в коричневих тонах і рідко додає в нього інші кольори. В цей же раз на повіках Кім красувалися рожеві тіні, а на губах - яскраво-рожева помада. Пишні вії і темні брови - доповнили макіяж знаменитості.

Зачіска Кім - высокий хвіст з темного волосся. Зірка - неймовірна красуня.

"Щасливого дня Святого Валентина! Pink 8 - мій улюблений відтінок до свята. Яка мила, ця птиця, хлопці?", - підписала знімок зірка.

За дев'ять годин пост зібрав понад 800 тисяч лайків та багато коментарів.

Кім отримала масу компліментів від користувачів мережі.

Нагадаємо, Кім Кардашьян позувала у вбиральні, присівши на диван.

Зірка вибрала сірий наряд, який обтягнув її пишні груди і стегна. Сірий гольф трохи просвічувався, через що були видні принади знаменитості.

Крім того, Кім позувала в незвичайній спідниці, яку зав'язала на талії. Одяг виділив тонку талію знаменитості. Кім оголила свої рівні стрункі ніжки і показала модні босоніжки.

Раніше ми писали, що Кім Кардашян з'явилася в білій маєчці, сидячи на передньому кріслі. Кім шокувала публіку видом на розкішну зону декольте: так вабить прихильників віддатися нескромним фантазіям.

На фото обличчя світської левиці показано крупним планом. Ідеальний макіяж в коричневих тонах максимально наближений до природного. Волосся красуня зібрала на потилиці. Кардашьян піднесла руку до обличчя, ніжно торкнувшись щоки.

Нагадаємо, Кім Кардашьян затягнула тугий корсет під мокре плаття і пошкодувала.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян розкрила свій офіційний дохід в інтернеті: «купається в грошах».

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