Кім Кардашьян влаштувала відверту фотосесію в нижній білизні
Американська зірка реаліті-шоу, що прославилася на весь світ своїм зухвалим стилем і відвертим образом, не сидить склавши руки. Знаменитість активно займається бізнесом, виробляючи різні продукти для жінок: від одягу до косметики. Одним з її проектів став бренд нижньої білизни Skims.
Як повідомляє Politeka, на своїй сторінці Instagram Кардашьян оголосила про випуск своєї нової колекції. Звичайно, за такого приводу знаменитість не могла не зробити знімок в тій самій білизні. На новому фото Кім сидить на підлозі, схрестивши ноги в білизні блідо-рожевого кольору.
Варто відзначити, що як для скандальної діви вибір білизни виявився доволі скромним: мова йде про спортивний ліфчик і звичайні труси без зайвих витребеньок.
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На фото Кардашьян тримає букет троянд, а до неї з усіх боків тягнуться чиїсь руки.
Варто відзначити, що шанувальники зірки і її бренду прийшли в захват від знімку і завалили її позитивними коментарями.
До цього ми писали про те, що Кім Кардашьян опублікувала нове фото з церемонії "Оскар".
Зірка постала перед публікою в об'ємному вечірній сукні.
Красуня-співачка сяяла перед церемонією або вже на одному з афтепаті в сукні, поділ якого, був буквально усипаний" повітряними мереживами. Крім того, у вбрання була корсетна основа, яка вигідно підкреслила об'ємну груди моделі.
Кім позувала зі своїм чоловіком, виконавцем Каньє Вестом, фолловери зірки відзначили, що її чоловікові дуже пощастило з такою красунею".
Крім іншого, фани світових знаменитостей також відзначили вид Кім в наряді ззаду, а також "вдалий" мейк американки вірменського походження. Під публікацією також маса коментарів про привабливість артистки і її "неймовірних жіночних формах"
Нагадаємо, Кім Кардашьян подратувала глибоким декольте, оголивши принади: «Виглядає як Клеопатра».
Як повідомляла Politeka, пишногруда Кардашьян ледве втиснула свої багатства в напівпрозоре вбрання: «чоловікові пощастило».
Також Politeka писала, що Кім Кардашьян виставила напоказ всю свою пишність: "Боже, як я люблю...".