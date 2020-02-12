Американська світська левиця, бізнесвуман і блогер Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу «Сімейство Кардашьян», вразила глибоким декольте в одній маєчці

Кім Кардашьян часто звертається за допомогою до стилістів заради підтримки ідеального іміджу та створення образу для фотосесій. Цього разу вона показала, як готується до зйомки, а навколо неї пурхають стилісти, а їх сильні чоловічі руки з пензликами і гребінцями «роблять» їй обличчя, , пише Politeka.net.

Красуня опублікувала кадри сториз, на яких позує сидячи в салоні в одній маєчці, вихваляючись великими грудьми. Також інста-зірка вразила яскравою зміною зовнішності, і її навіть важко впізнати з першого погляду. Адже вона засмагла і пофарбувала волосся (а по всій видимості, і наростила), а також поклала хвилями, що зовсім їй невластиво.

Тепер Кім Кардашьян більше схожа на Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, що раніше красуня опублікувала знімок, демонструючи помаду своєї фірми. При цьому Кім виглядала дуже спокусливо, коли розпустила чорне хвилясте волосся. Вона подивилася в камеру, показуючи свій макіяж, що складається з коричневих тіней, чорних стрілок і великих вій. На обличчі також виділялися чорні брови. Кардашьян прочинила губи і завдавала помаду коричневого відтінку.

"Боже, я люблю свою команду!!!!!! Спасибі @ chrisappleton1 & @ash_kholm... Велике спасибі і вашим чудовим помічникам. Я зроблю гламурний розповідь про моїх історіях про завтрашній день", - підписала знімок Кім. За три години пост зібрав понад 600 тисяч лайків та коментарів.

Кім називали королевою стилю, красунею і неперевершеною жінкою.

Також ми писали, що Кім Кардашьян опублікувала нове фото з церемонії "Оскар". Красуня-співачка сяяла перед церемонією або вже на одному з афтепаті в сукні, поділ якого, був буквально усипаний" повітряними мереживами. Крім того, у вбрання була корсетна основа, яка вигідно підкреслила об'ємну груди моделі.

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