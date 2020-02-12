Американська світська левиця, бізнесвуман і блогер Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу «Сімейство Кардашьян», вразила глибоким декольте в одній маєчці
Кім Кардашьян часто звертається за допомогою до стилістів заради підтримки ідеального іміджу та створення образу для фотосесій. Цього разу вона показала, як готується до зйомки, а навколо неї пурхають стилісти, а їх сильні чоловічі руки з пензликами і гребінцями «роблять» їй обличчя, , пише Politeka.net.
Красуня опублікувала кадри сториз, на яких позує сидячи в салоні в одній маєчці, вихваляючись великими грудьми. Також інста-зірка вразила яскравою зміною зовнішності, і її навіть важко впізнати з першого погляду. Адже вона засмагла і пофарбувала волосся (а по всій видимості, і наростила), а також поклала хвилями, що зовсім їй невластиво.
Тепер Кім Кардашьян більше схожа на Дженніфер Лопес.
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Нагадаємо, що раніше красуня опублікувала знімок, демонструючи помаду своєї фірми. При цьому Кім виглядала дуже спокусливо, коли розпустила чорне хвилясте волосся. Вона подивилася в камеру, показуючи свій макіяж, що складається з коричневих тіней, чорних стрілок і великих вій. На обличчі також виділялися чорні брови. Кардашьян прочинила губи і завдавала помаду коричневого відтінку.
"Боже, я люблю свою команду!!!!!! Спасибі @ chrisappleton1 & @ash_kholm... Велике спасибі і вашим чудовим помічникам. Я зроблю гламурний розповідь про моїх історіях про завтрашній день", - підписала знімок Кім. За три години пост зібрав понад 600 тисяч лайків та коментарів.
Кім називали королевою стилю, красунею і неперевершеною жінкою.
Також ми писали, що Кім Кардашьян опублікувала нове фото з церемонії "Оскар". Красуня-співачка сяяла перед церемонією або вже на одному з афтепаті в сукні, поділ якого, був буквально усипаний" повітряними мереживами. Крім того, у вбрання була корсетна основа, яка вигідно підкреслила об'ємну груди моделі.
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