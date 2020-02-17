Онука легендарного актора Михайла Боярського Катерина показала нове фото з відпочинку в Москві

Катерина в цей раз була в куртці, чорному топі і спортивних штанях. Вона стояла в цей раз на балконі багатоповерхівки. на тлі можна побачити інші висотки. А зверху великі сірі хмари. Боярська опустила очі вниз, коли її знімали. Про це пише Politelka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити більше 500 лайків і написали кілька коментарів:

"Така стесняшечка, мільйон лайків, самої доброї, щирої і красивою і одне серце теж їй", "Привіт. Це ти де в США?", "Без питань, Красива", "Катя, ти вогонь. Як завжди", "Красуня, коли в Москву", "Шалено красиві", "Все сіре.. розбавлене жіночою красою", "Скрасила огрядний фон)", "Не простудитесь, добродійко", "Супер краса".

Раніше ми повідомляли, що онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала нове домашнє фото.

На фото Катерина показала себе в топі тілесного кольору і великий ланцюжком на шиї. Образ Боярська доповнила розпущеним світлими волоссям і яскравим мейкапом. Фото було зроблено крупним планом і можна легко оцінити головну гордість дівчини. На тлі практично нічого не видно, тому невідомо, де робила кадр Боярська.

Повідомлялося, що онука відомого російського актора Михайла Боярського Катерина показала серію нових кадрів.

Катерина в цей раз позувала в чорній майці і чокере. Кадри вийшли дуже соковитими, так як Боярська наділу обтягуючу майку, а шостий розмір дав про себе знати. Образ онука актора доповнила розпущеним волоссям. На тлі можна побачити штору і стіну, а також частина меблів.

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