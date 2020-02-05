Внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала себя перед зеркалом

На фото Боярская позирует в черных штанах и кофточке с большим разрезом, в котором можно легко оценить пышные формы Екатерины. Она делала фото перед зеркалом и смотрела в телефон, чтобы видеть кадр. Перед зеркалом можно увидеть цветы в горшках, а сзади диваны и журнальный столик. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что фото было опубликовано в сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что внучка известного российского актера Михаила Боярского Екатерина показала серию новых кадров.

Екатерина в этот раз позировала в черной майке и чокере. Кадры получились очень сочными, так как Боярская надела обтягивающую майку, а шестой размер дал о себе знать. Образ внучка актера дополнила распущенными волосами. На фоне можно увидеть штору и стену, а также часть мебели.

Фанаты успели поставить несколько сотен лайков и оставили немного комментариев:

"Богиня красоты", "Красивая девочка", "Шикарная", "Черное подчеркивает".

Сообщалось, что внучка легендарного российского актера Михаила Боярского Екатерина показа себя в новом образе.

На фото Боярская позирует в белом топе с замочком между грудей. Он очень хорошо подчеркивает формы девушки, хотя трудно найти одежду, которая бы это не сделала, ведь у Екатерины шестой размер. Также на внучке легендарного актера были штаны и черный пиджак. На фото Екатерина смотрела в бок от камеры и держала рукой волосы, которые были собраны в хвост.

Фанаты успели поставить почти 500 лайков за час и оставить несколько комментариев.

Напомним, пышногрудая внучка Боярского показала свое великолепие в тесном топике

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