Відома російська співачка Анна Семенович показала свої форми в новому образі

На фото Семенович позує в чорній кофтині з глибоким декольте і плаття в горошок. Образ Ганна доповнила капелюшком. Цього разу співачка зібрала волосся в хвіст. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Анна позувала перед дзеркалом. Одну руку вона поклала на столик, де лежав якийсь журнал.



"Ми зеркалим. Ми отримуємо , то що випромінюємо! Земля, це такий розумний квест,пройти його гідно вдається не кожному , зберегти свою думку і любов складно, навколо стільки спокус , стільки пасток і тільки сміливі духом зможуть дійти до кінця з честю , а може і не зможуть ! Але я точно знаю , що хочу жити в задоволення і отримувати кожен день свого життя позитивні емоції. Це, звичайно, нереально , але я так хочу", - написала Анна під фото.

Фанати встигли поставити більше 6 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Схожа на спекотну Перуанку!!!", "Яка ж суперская фотографія! Просто у мене не вистачає фантазії для таких крутих кадрів? І оброблена теж прям вау! Теж мрію навчиться так само фотографуватися", "Здрастуйте Ганна у мене є питання як ви досягнення тобто як стало відомо зіркою", "І тобі Ганнуся доброго дня! Як говориться ні пуза тобі ні підборідь!", "Лисиця Аліса", "Красуня".

Повідомлялося, що 39-річна співачка Анна Семенович гостро відреагувала на заголовки в ЗМІ з приводу її зайвої ваги і дала емоційний коментар.

Зірка звернулася до журналістів, шанувальників і громадськості у своєму мікроблозі в Instagram. Ганна образилася на слова з приводу її нібито "потрійного підборіддя і величезного пуза". Дівчина закликала представників ЗМІ до людяності.

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