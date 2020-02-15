Популярная российская певица Анна Семенович провела концерт, посвященный Дню всех влюбленных

Как передает Politeka.net, об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

«Вчера был потрясающий вечер в Кремле. Я так давно работаю в шоу-бизнесе, но все равно, до сих пор с таким волнением и трепетом выхожу на главную сцену России. Я очень счастлива, что мне доверяют вести такие серьезные концерты, да еще в прямом эфире», - отметила Семенович.

На серии снимков, которые опубликовала артистка, она одета в разные наряды. На одном снимке на девушке надета черно-белая юбка и красивая блуза с баской. На втором фото Семенович позирует в ярком синем платье с откровенным разрезом, оголяющем ногу. Оба платья имеют глубокое декольте, которым Семенович очень любит хвастаться. По словам певицы, синее платье ей сшили всего за три дня.

Отметим, что на одном из фото Семенович позирует рядом с российским певцом Митей Фоминым. Как известно, вместе с ним Анна записала песню «Дети Земли».

Всего за час пост артистки собрал более 6100 лайков. Поклонники хвалят артистку за прекрасный внешний вид, отмечая, что она прекрасно провела концерт. Кстати, не сдержалась и звездная коллега Семенович, пышногрудая Надежда Мейхер. Она поставила лайк под постом артистки.

«Анечка, я просто восхищен твоей красотой. Когда тебе вижу, просто теряю голову и дар речи», «Аня супер», «Аня, вам очень идут эти костюмы!», «Смотреть было одно удовольствие! И красивы и вели с партнером достойно!», - пишут фолловеры.

Но нашлись и те, кто начал осуждать Семенович за отсутствие личной жизни.

«Надо замуж выходить, время мало осталось, а то останешься одна и некому воды стаканчик тебе подать. Хотя вам уже поздно рожать», - заявил один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Анна Семенович опубликовала свежее фото, на котором она изображена во время отдыха на диване. Артистка написала к фото большой пост, в котором рассказала, как предпочитает отдыхать после концертов.

«Я так люблю медленное утро своего выходного дня, когда не надо никуда бежать, а можно долго пить кофе и смотреть в окно планируя рабочую неделю. Вечером пойду в кино с братом и может куплю себе что-то новенькое, например туфли», - призналась Семенович.

Напомним, что Анна Семенович полностью разделась и поразила влажными кадрами прямо в ванной: "Вот это вид!".

Как сообщала Politeka, Анна Семенович покрасовалась на камеру, засветив лишнее: «Постарела заметно».

Также Politeka писала, что Семенович выставила напоказ свое богатство: "Бомбическая прелесть".