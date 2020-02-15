Одна из самых высокооплачиваемых моделей купальников и нижнего белья, модель и актриса из США Эбигейл Рэчтфорд восхитила сеть новым снимком

Как передает Politeka.net, на этот раз жгучая брюнетка продемонстрировала свои длинные стройные ноги в смелом образе.

На снимке 27-летняя красотка позирует на стуле в розово-голубом боди и туфлях на высоком каблуке нюдового оттенка. Модель не смотрит в камеру, взор ее устремлен вниз, а губы слегка приоткрыты.

Отметим, что такая откровенность – козырь американской модели, за жизнь которой в Инстаграме наблюдают более девяти миллионов человек по всему миру. Эбигейл практически ежедневно старается баловать фанатов порцией легкой, а иногда и очень даже приличной эротики, позируя в дорогом белье или вообще без него.

Как сообщалось ранее, в марте 2013 года первые провокационные фото Эбигейл привлекли внимание пользователей Facebook. Так начался взлет популярности и востребованности модели. Великолепная фигура и пышные формы появились на обложках таких изданий, как Maxim, Sports Illustrated Swimsuit и Barstool Sports. Каждый желающий мог приобрести фото модели за 30$. Рэчфорд заключила контракт с Sunset Blvd. и снялась для рекламы на билбордах. Молодая модель привлекла внимание известного дизайнера Майкла Костелло.

Совсем недавно красотка поделилась кадрами из календаря на 2020 год, на которых позирует на фоне красного Порше. На ней – красное белье и колготы в крупную сетку. При этом позы, в которых девушка предстала перед фотографом, скромными не назовешь: на первом снимке она широко расставила ноги, на втором акцентировала внимание на своей груди.

Эбигейл уверена, что этих кадров достаточно, чтобы ее многомиллионная армия поклонников захотела посмотреть еще больше красоты и купила календарь.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.