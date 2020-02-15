Популярна російська співачка Анна Семенович провела концерт, присвячений Дню всіх закоханих

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

«Вчора був чудовий вечір у Кремлі. Я так давно працюю в шоу-бізнесі, але все одно, досі з таким хвилюванням і трепетом виходжу на головну сцену Росії. Я дуже щаслива, що мені довіряють вести такі серйозні концерти, та ще й у прямому ефірі», - зазначила Семенович.

На серії знімків, які опублікувала артистка, вона одягнена в різні наряди. На одному знімку на дівчині надіта чорно-біла спідниця і красива блуза з баскою. На другому фото Семенович позує в яскравому синьому платті з відвертим розрізом, який оголює ногу. Обидві сукні мають глибоке декольте, яким Семенович дуже любить хвалитися. За словами співачки, синє плаття їй пошили всього за три дні.

Зазначимо, що на одному з фото Семенович позує поруч з російським співаком Митєю Фоміним. Як відомо, разом з ним Анна записала пісню «Діти Землі».

За годину пост артистки зібрав понад 6100 лайків. Шанувальники хвалять артистку за прекрасний зовнішній вигляд, відзначаючи, що вона чудово провела концерт. До речі, не стрималася і зоряна колега Семенович, пишногруда Надія Мейхер. Вона поставила лайк під постом артистки.

«Анечка, я просто захоплений твоєю красою. Коли тебе бачу, просто втрачаю голову і дар мови», «Аня супер», «Аня, вам дуже личать ці костюми!», «Дивитися було одне задоволення! І красиві і вели з партнером гідно!», - пишуть фоловери.

Але знайшлися й ті, хто почав засуджувати Семенович за відсутність особистого життя.

«Треба заміж виходити, часу мало залишилося, а то залишишся одна і нікому води стаканчик тобі подати. Хоча вам вже пізно народжувати», - заявив один з користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Анна Семенович опублікувала свіже фото, на якому вона зображена під час відпочинку на дивані. Артистка написала до фото великий пост, в якому розповіла, як воліє відпочивати після концертів.

«Я так люблю повільний ранок свого вихідного дня, коли не треба нікуди бігти, а можна довго пити каву і дивитися у вікно плануючи робочий тиждень. Ввечері піду в кіно з братом і може куплю собі щось новеньке, наприклад туфлі», - зізналася Семенович.

Нагадаємо, що Анна Семенович повністю роздяглася і вразила вологими кадрами прямо у ванній: "Ось це вид!".

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