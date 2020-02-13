Відома російська співачка і актриса Анна Семенович порадувала шанувальників «мокрими» знімками

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

Так, зірка позує у ванній з маскою на обличчі. Крім того, вона додала собі фільтр, який зробив з неї зайця.

«Ну і звичайно, солона ванна і маска на мордочку», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що крім цього всього, Семенович намагається загравати на камеру, демонструючи мову. Проте її прихильники залишилися безмовні – кадрами зірка поділилася у себе в Storeis.

Раніше ми писали, що співачка Анна Семенович похвалилася розкішною фігурою. Красуня активно веде сторінку в Instagram, де публікує свої яскраві фото. Кілька годин тому артистка порадувала шанувальників новим знімком у спокусливій образі.

Красуня з'явилася в довгому закритій сукні з рукавами. Хоч вбрання і був досить скромним, він все ж не зміг приховати пишні груди дівчини і тонку талію.

Також Семенович сама додала образу якоїсь "перчинки" - вона підняла сукню і оголила рівну ніжку. Дівчина встала в пікантну позу, притулившись до дивана.

Анна підняла руки над головою, на якій була солом'яний капелюшок. Вона всміхнулась і опустила голову.

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