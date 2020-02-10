Відома російська співачка Анна Семенович розповіла, як відпочиває після концертів

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Анна Семенович опублікувала свіже фото, на якому співачка зображена під час відпочинку на дивані. Дівчина ніжиться на м'якій меблі в наповненою світлом кімнаті і грайливо притуляє руку до відкритого рота.

На світлому фоні дівчина виглядає засмаглою і відпочилою. У всій красі постали і її пишні груди, які дівчина відкрила відвертим декольте.

Семенович при цьому написала до фото великий пост, в якому розповіла, як воліє відпочивати після концертів. Вона поділилася, що пережила дуже насичені вихідні.

"Сьогодні у мене заслужений вихідний. Я так люблю повільний ранок свого вихідного дня, коли не треба нікуди бігти, а можна довго пити каву і дивитися у вікно плануючи робочий тиждень. Ввечері піду в кіно з братом і може куплю собі щось новеньке, наприклад туфлі", - розповіла Ганна.

Також вона розповіла, що продовжує так званий "Марафон стрункості". Маючи на увазі схуднення.

"Марафон стрункості я продовжую, так як результат сповільнився через мій палець, який прооперували тиждень тому і поки доктор заборонив спорт і прописав комфорт для пальця ", - написала Анна.

Природно, що фанати співачки не могли обійти гарне фото Анни і залишили багато позитивних коментарів.

"Красивая, стильная, энергичная - молодец", " Анна семенович вы Красива", "

Какая ты всё-таки Зомичятелиноя Девушка", " Шикарная фигура.сногшибательная грудь".



Втім, знайшлися і ті, хто звернув увагу, що Ганна проводить час одна або з братом, тому що не має своєї сім'ї.

"40 лет женщине а у нее не детей не семьи, вот жизнь, только для себя".

Інші коментатори поцікавилися чутками про вагітність Семенович.

"В СМИ пишут вы опять беременны? Это правда?". Втім, питання про вагітність Анна проігнорувала.

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