Відома російська співачка Анна Семенович похвалилася фігурою

Красуня активно веде сторінку в Instagram, де публікує свої яскраві фото, пише Politeka.net. Кілька годин тому артистка порадувала шанувальників новим знімком у спокусливому образі.

Красуня постала у довгій закритій сукні з рукавами. Хоч вбрання і було досить скромним, воно все ж не змогло приховати пишні груди дівчини і тонку талію.

Також Семенович сама додала образу якоїсь "перчинки" - вона підняла сукню і оголила рівну ніжку. Дівчина встала в пікантну позу, притулившись до дивана.

Анна підняла руки над головою, на якій був солом'яний капелюшок. Вона всміхнулась і опустила голову.

Крім дивана позаду красуні можна помітити рослини і полиці з книгами.

"Самоіронія - це дуже потрібна якість для людини, якими можуть володіти тільки розумні люди! Роздуте Его шкодить не тільки самому носію, але і оточуючим його людям.

Далеко ходити не треба, можна просто почитати Історію. Тільки пророблена особистість може з гідністю жартувати над самим собою заряджаючи теплом всіх навколо ❤️ Частіше смійтеся і радійте життю 🙏🏼 Всім прекрасного дня", - підписала яскравий знімок Анна.

За дві години пост зірки зібрав майже 5000 лайків та багато коментарів.

"Дуже красива, чарівна і взагалі найкраща😘❤️💐", "Ти Дуже красива і Сексуальна Дівчина, Кохана моя Принцеса. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍", "Це точно", "почуття виручає у всіх ситуаціях і знижує і гординьку та інші аспекти", "Анюта,яка ти гарна,я відразу й не впізнала,дуже схудла,струнка!!!!😘😘😘🤗", "Анна семенович позитивна ❤️❤️", "З Вами разом!!! Спасибі!" "Поржати над собою в задоволення приносить задоволення!! 😁😁", "Неймовірна краса🙏🏻🌹", "Я вкотре тащуся від того, як Аня тягне носочки!", "Анна мені здається між жартами треба робити перерву. Ви праві на💯 люблю людей з почуттям гумору, ви красуня.👍👍🌹🌹", "Стан Бомбична Краса Очаровашка🔥🔥🔥😍😍😍хочу тебе", "Яка прекрасний квітка в саду 😉 як називається😂🌹🌹🌹", - написали користувачі мережі.

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