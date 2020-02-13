Відома російська телеведуча Анфіса Чехова заінтригувала мережу несподіваною пропозицією в одному халаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на її Instagram сторінку.

«Життя коротке. Посміхайтеся, поки у вас ще є зуби…», - йдеться у підписі.

Крім того, Чехова запропонувала шанувальникам продовжити її рядки, а самому кращому вірша пообіцяла нагороду.

«Ось це ти красуня!», «Гарна!», «прямо тут і зараз потрібно бути щасливим», «солодка, любов моя», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Анфіса Чехова поділилася новими фото з відпочинку в США.

На новому фото Чехова позує в білій сукні з великим розрізом на нозі. При цьому вона ще розстебнула кілька ґудзиків, щоб надати образу ще більшої пікантності. Вона показала себе в капцях і з окулярами в руці, які прикусила губами. На тлі можна побачити пляж і море. Сама Анфіса стояла біля білої стінки. Відомо, що знімок зроблений в штаті Каліфорнія, США.

"Хочу поїхати до Каліфорнії, але дуже сумніваюся. Такі суперечливі думки про цьому штаті. Хтось у захваті ( свобода, краса, цікаві люди і місця) а багато плюються, ( брудно, нічого робити, багато бомжів, нудьга, великі простори, без машини нікуди і т. д.) хто був там, поділіться своєю думкою))".

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