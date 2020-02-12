Звезда не скрывает, что будет делать!

Известная российская ведущая Анфиса Чехова показала, как будет «мстить» хейтерам при помощи неординарного подарка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Подарили. Отстреливай хейтеров, говорят. Кто хочет оставить плохой коммент?» - интересуется она.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Чехова позирует с оружием в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ты умеешь стрелять?», «ты смотришься с карабином.стрелять умеешь?», «знаешь, что это?», «Не надо стрелять», «пора на охоту», «офигенная винтовка», «Соберись! Возьми эту игрушку, как следует», - пишут они.

Как сообщалось ранее, телеведущая Анфиса Чехова поделилась новым фото с отдыха в США.

На новом фото Чехова позирует в белом платье с большим разрезом на ноге. При этом она еще расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать образу еще большей пикантности. Она показала себя в шлепках и с очками в руке, которые прикусила губами. На фоне можно увидеть пляж и море. Сама Анфиса стояла у белой стенки. Известно, что снимок сделан в штате Калифорния, США.

"Хочу поехать в Калифорнию, но очень сомневаюсь. Такие противоречивые мнения об этом штате. Кто-то в восторге ( свобода, красота, интересные люди и места) а многие плюются, ( грязно, нечего делать, много бомжей, скука, большие пространства, без машины никуда и т.д.) кто был там, поделитесь своим мнением))".

Напомним, бесстыжая Чехова сверкнула формами в крохотном купальнике

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