Російська співачка Анна Семенович похвалилася відвертим вбранням

Знімок в леопардовій напівпрозорій сукні зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Артистка сіла на стілець, розставивши ноги і поклавши одну руку на спинку стільця. Одну ногу Семенович повністю оголила. Зазначимо, що у цього плаття виявилося глибоке декольте, що зробило образ співачки ще гарячішим.

«Як тільки ти розслабляєшся і відпускаєш ситуацію, приймаючи будь-який варіант розвитку подій, з тобою відбувається кращий», - написала артистка.

Шанувальники оцінили пост артистки. Правда, їх увага була прикута не до слів Семенович, а до її зовнішності. За 20 хвилин пост набрав майже 3500 лайків.

«Для кого ця поза!? Не набридло?», «Ганна ти сексі», «Ох яка ти сексуальна», «Чудово», «Ганнуся, ну просто чарівна. Величезних успіхів тобі у творчості та нескінченної любові», «Богиня. Я люблю вас. Ви принцеса», «Вогонь дівка то», - пишуть фоловери.

Зазначимо, що Семенович досить часто хвалиться своїми пишними формами. Колишня фігуристка трохи поправилася за останні роки, але це не зробило її менш привабливою. Навпаки, сьогодні 39-річна Семенович виглядає приголомшливо.

До речі, кілька днів тому екс-солістка групи «Блестящие» виклала фотографію в костюмі француженки. Семенович була одягнена в чорну облягаючу кофту з глибоким вирізом і спідницю в білий горошок. На голові у блондинки красувався капелюшок.

Під фотографією Семенович написала, що не знає, як буде святкувати свій день народження. Артистка зізналася, що не хоче збирати величезну тусовку на 100 осіб. До того ж, вона буде в цей період працювати. Фоловери у коментарях почали давати співачці поради з приводу того, як можна відзначити свято.

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