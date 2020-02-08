Популярна російська виконавиця Анна Семенович вразила відвертими кадрами з власної ванни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Любов до себе це дисципліна в задоволення», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Семенович позує у ванній, елегантно заграючи з камерою. Однак шанувальники залишилися без можливості прокоментувати витівку кумира – кадри Семенович опублікувала у себе в Stories.

Як повідомлялося раніше, відома російська співачка Анна Семенович показала новий образ в чорному капелюсі.

На фото Ганна сіла на бильце дивана в босоніжках, плаття в горошок, чорній кофтині і капелюсі. При цьому варто відзначити, що декольте виявилося дуже великим, в якому можна легко оцінити пишні форми Семенович. На тлі можна також помітити велике вікно, килим, а також столик і кухонні меблі, швидше за все.

"До мого дня народження залишилося менше місяця, я поки не знаю як відзначати цей легендарний для мене день. Збирати величезну тусовку з 100 чоловік зовсім не хочеться, це буде свято для гостей , а не для мене . Кожному потрібно буде приділити час, всіх розважати й веселити. Для мене це робочі будні! Я хотіла полетіти на свій Д. Р. Але у мене з'явився концерт і 1 - го березня я в обід повернуся в Москву!!! У кого є ідея, як відзначити мій день народження? Порадьте", - написала Анна під фото.

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