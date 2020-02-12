Зірка не приховує, що буде робити!

Відома російська ведуча Анфіса Чехова показала, як буде «мстити» хейтерам за допомогою неординарного подарунку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Подарували. Отстреливай хейтеров, кажуть. Хто хоче залишити поганий комент?» - цікавиться вона.

Звернемо увагу, що на опублікованих знімках Чехова позує зі зброєю в руках. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Ти вмієш стріляти?», «ти дивишся з карабіном.стріляти вмієш?», «знаєш, що це?», «Не треба стріляти», «пора на полювання», «офігенна гвинтівка», «Зберися! Візьми цю іграшку, як слід», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Анфіса Чехова поділилася новими фото з відпочинку в США.

На новому фото Чехова позує в білій сукні з великим розрізом на нозі. При цьому вона ще розстебнула кілька ґудзиків, щоб надати образу ще більшої пікантності. Вона показала себе в капцях і з окулярами в руці, які прикусила губами. На тлі можна побачити пляж і море. Сама Анфіса стояла біля білої стінки. Відомо, що знімок зроблений в штаті Каліфорнія, США.

"Хочу поїхати до Каліфорнії, але дуже сумніваюся. Такі суперечливі думки про цьому штаті. Хтось у захваті ( свобода, краса, цікаві люди і місця) а багато плюються, ( брудно, нічого робити, багато бомжів, нудьга, великі простори, без машини нікуди і т. д.) хто був там, поділіться своєю думкою))".

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