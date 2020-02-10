Известная украинская и российская телеведущая Анфиса Чехова поделилась новым фото с отдыха в США

На новом фото Чехова позирует в белом платье с большим разрезом на ноге. При этом она еще расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать образу еще большей пикантности. Она показала себя в шлепках и с очками в руке, которые прикусила губами. На фоне можно увидеть пляж и море. Сама Анфиса стояла у белой стенки. Известно, что снимок сделан в штате Калифорния, США. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочу поехать в Калифорнию, но очень сомневаюсь.

Такие противоречивые мнения об этом штате.

Кто-то в восторге ( свобода, красота, интересные люди и места) а многие плюются, ( грязно, нечего делать, много бомжей, скука, большие пространства, без машины никуда и т.д.) кто был там, поделитесь своим мнением))".

Фанаты успели поставить более 12 тысяч лайков, а также написали несколько комментариев:

"Какое платье красивое,где покупали?", "Мне бы Ваши проблемы ))) Конечно, надо ехать. Не понравится вернётесь", "Шикарные волосы!!! И цвет!!!! Моя мечта!)))", "Красивая Анфиса", "Улыбка и волосы шикарные", " мечтаю о таких кудряшках!!!Анфиса,расскажите как это сделать???", "Пока сами не увидите, не поймёте. Лучше один раз увидеть, а может и не один раз, чтобы понять, почувствовать".

Ранее мы сообщали, что популярная телеведущая Анфиса Чехова "сверкнула" своими пышными прелестями на любительском фото.

На фото Чехова позирует у моря, а на другом снимке - для сравнения - на красной ковровой дорожке.

В так называемых сториз фаны спросили модель, как ей удалось так кардинально похудеть - ранее звезда, напомним, была гораздо более "пышнотелой" и весила на порядка 20 кг более, чем сейчас.

Анфиса отшутилась, просто показав в сториз фото "до" и "после" - изменения, как говорится на лицо. На фото, где звезда сети выглядит более стройной, она позирует в открытом купальнике, сбросив накидку с плеч.

Напомним, бесстыжая Чехова сверкнула формами в крохотном купальнике

А еще Politeka писала, что сочная Анфиса Чехова полностью разделась ради пикантного фото в постели

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Чехова скинула одежду и показала свой "жирок"



