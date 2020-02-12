Зірка перевершила сама себе!

Відома американська модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників надмірно відвертою фотосесією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Ебі сидить за столом і дає комусь автограф на журналі зі своєю фотографією. При цьому на ній надітий відвертий наряд, який до непристойності оголює пишні форми. Сама дівчина при цьому намагається загравати на камеру, паралельно ставлячи свій підпис.

А оскільки кадри вона опублікувала в Сторіс – її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати про тілі кумира.

Нагадаємо, модель позувала в одному мереживній білизні, розлігшись на столі. Перед дівчиною стоїть баночка з шоколадною пастою. Модель тримає в руці щось схоже на морозиво, яке вона вмочила в пасту.

Ебі подивилася в сторону і прочинила губи. Завершує її образ гарний макіяж з акцентом на губи і пишні вії.

Вигляд у Речфорд дуже спокусливий.

Раніше ми писали, що Ебі позувала у відвертій червоному білизна, яке прикриває лише "найцінніше".

Примітно, що крім білизни Рэтчфорд приміряла ще й поясочок, а доповнював образ помітний макіяж.

Дівчина поклала руку на трусики і злегка перебрала їх від тіла.

Шанувальники моделі не змогли висловитися про ідеальних формах кумира відкрито, адже знімок був розміщений в сториз.

Нагадаємо, соковита Ебі Речфорд без білизни і сорому показала, за що її люблять чоловіки.

Як повідомляла Politeka, Ебігейл Речфорд з трояндою побешкетувала в дорогому білизна.

Також Politeka писала про те, що Ебігейл Речфорд без сорому вивалила свої форми в мереживі.