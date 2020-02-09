Известную американскую фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд редко, когда увидишь одетой в Инстаграм

В основном, красотка публикует горячие фото, которые будоражат сознания поклонников, пишет Рoliteka.net.

Недавно знаменитость записала сториз, представ в черном кружевном лифчике, из которого выпирала огромная грудь.

Нельзя не заметить упругий пресс и тонкую талию Рэтчфорд.

При этом на звезде были черные леггинсы, обтянувшие ее роскошную пятую точку.

Эби записала бумеранг, на котором дергала свои длинные ровные волосы, закинутые на плечо.

Девушка то и дело смотрела в камеру и улыбалась.

Макияж подчеркнул ее пухлые губы, и пышные ресницы. Одним словом, выглядела звезда замечательно.

Рэтчфорд сделала селфи в зеркало, благодаря чему можно увидеть кровать с белой постелью, лампу и двери.

Пользователи сети не смогли открыто прокомментировать такое необычное видео модели, но есть уверенность, что оно собрало бы массу комментариев и лайков.

Ранее мы писали, что Эби Рэтчфорд позировала в нижнем белье с бахромой. Верх обтянул формы модели.

Низ был с поясом, который обвил тонкую талию Рэтчфорд. Сложилось впечатление, что трусики не прилегают к телу, и немного отходят от него, засветив пикантные места.

Звезда позировала, держа в руках розу. Девушка немного изогнулась и прикоснулась к цветку.

Напомним, модель позировала в одном кружевном белье, разлегшись на столе. Перед девушкой стоит баночка с шоколадной пастой. Модель держит в руке нечто похожее на мороженое, которое она макнула в пасту.

Эби посмотрела в сторону и приоткрыла губы. Завершает ее образ красивый макияж с акцентом на губы и пышные ресницы.

Вид у Рэтчфорд очень соблазнительный.

Ранее мы писали, что Эби позировала в откровенном красном белье, которое прикрывает лишь "самое ценное".

Примечательно, что помимо белья Рэтчфорд примеряла еще и поясок, а дополнял образ броский макияж.

Девушка положила руку на трусики и слегка оттянула их от тела.

Поклонники модели не смогли высказаться об идеальных формах кумира открыто, ведь снимок был размещен в сториз.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.