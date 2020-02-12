Звезда превзошла сама себя!

Известная американская модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников чрезмерно откровенной фотосессией

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Эби сидит за столом и дает кому-то автограф на журнале со своей фотографией. При этом на ней надет откровенный наряд, который до неприличия оголяет пышные формы. Сама девушка при этом пытается заигрывать на камеру, параллельно ставя свою роспись.

А поскольку кадры она опубликовала в Сторис – ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать о теле кумира.

Напомним, модель позировала в одном кружевном белье, разлегшись на столе. Перед девушкой стоит баночка с шоколадной пастой. Модель держит в руке нечто похожее на мороженое, которое она макнула в пасту.

Эби посмотрела в сторону и приоткрыла губы. Завершает ее образ красивый макияж с акцентом на губы и пышные ресницы.

Вид у Рэтчфорд очень соблазнительный.

Ранее мы писали, что Эби позировала в откровенном красном белье, которое прикрывает лишь "самое ценное".

Примечательно, что помимо белья Рэтчфорд примеряла еще и поясок, а дополнял образ броский макияж.

Девушка положила руку на трусики и слегка оттянула их от тела.

Поклонники модели не смогли высказаться об идеальных формах кумира открыто, ведь снимок был размещен в сториз.

Напомним, сочная Эби Рэтчфорд без белья и стыда показала, за что ее любят мужчины.

Как сообщала Politeka, Эбигейл Рэтчфорд с розой пошалила в дорогом белье.

Также Politeka писала о том, что Эбигейл Рэтчфорд без стеснения вывалила свои формы в кружеве.