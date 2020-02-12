Модель і інстадива Альона Омович, яку завдяки розкішним формами стали називати українською Кардаш'ян, вирішила змінити зухвалий стиль на більш романтичний, але при цьому не менш гарячий

Як передає Politeka.net, дівчина поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить пікантному образі. Замість топіків і обтягуючих брюк, Альона вибрала "повітряну" сукню білого кольору з ніжним принтом. Вона якнайкраще сидить на красуні, вигідно підкреслюючи всі її розкішні принади. Можна з глузду з'їхати від апетитного декольте, яким модель похвалилася на цьому фото.

Боса Омович позує, присівши на поручень дивана, виставивши вперед стрункі ніжки. В одній руці вона тримає червоний чобіток, іншою сперлася, щоб не впасти. Волосся модель зібрала в хвіст. На її обличчі незвично небагато косметики, правда очі, традиційно, підведені ідеальними стрілками.

У підписі до фото Альона поцікавилися думкою фоловерів: який стиль їй більше личить, колишній чи цей, новий.

"Ось така я сьогодні в ніжній сукні 💔 Подобаюся вам такою? Або зухвалий стиль більше підходить?🤔😈", - написала дівчина у соцмережі.

Шанувальники кинулися коментувати фото. Зазначимо, більшості сподобалося перетворення моделі.

"Так, мінімум мейка, грайливий погляд, повітряний наряд 🌸"

"Ну якось раніше краще було, поки не ПОКРАМСАЛА ОЧІ😂"

"Дуже йде ❤️❤️❤️"

"Ніяких зухвалих стилів, тільки свята ніжність ☺️👀⚡️❗"

"Я думаю,що вам досить добре підходить такий стиль,так як ви досить струнка. І все ж звичніше бачити вас у відвертому стилі"

"Яке ніжне плаття, на вашій чудовій фігурі виглядає ідеально!!!👍🌸"

Раніше ми повідомляли, Омович сколихнула мережу, виставивши одне з самих своїх гарячих фото. Брюнетка позувала в непристойній позі, надівши прозорий топ (зі смугами на сосках) і короткі шортики.

Нагадаємо, що Олена Омович показала обличчя до та після пластики, кадри вражають: "Неймовірно!".

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