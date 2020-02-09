Известная киевская модель Алена Омович похвасталась прелестями с спортивном костюме
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, где опубликовала его в разделе сториз. Также фото появилось и на странице ее магазина.
"Любимый костюм", - прокомментировала она фото.
Алена Омович растегнула спортивную кофту, обнажив грудь в бежевом бюстгалтере. Она также присела и раздвинула ноги, чтобы фото больше «зашло» аудитории в инстаграм.
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Инста-модель также оскандалилась с пальцами ног в прозрачных босоножках, что и отметили фолловеры магазина одежды.
«Пальцы вообще жесть. Действительно», «ужасные пальцы, она делает операции там, где не надо, а где надо не делает, фрик», «Кажется эта обувь явно не для этих пальцев», «Вместо того ,чтоб показать как сидит костюм ,она свои сиськи выставляет... боже», – написали пользователи сети.
Вместе с этим Омович опубликовала несколько кадров без белья, в сетке, прикрыв соски черными крестами. На фото Алена Омович явно заставила вспотеть сильный пол.
Напомним, что Алена Омович решила изменить разрез глаз, сделав их более «кошачьими». О том, через что ей пришлось пройти, 25-летняя модель написала на своей странице в Instagram.
По словам девушки, она всегда хотела иметь миндалевидный разрез глаз, поэтому рисовала стрелки, стараясь «вытянуть» глаза макияжем. Пролему решила операция, которая длилась всего полчаса. «Отеки сходят, и я получаю ту картинку, о которой мечтала. Что же мне сделали? Вырезали небольшой кусочек кожи на веке и подтянули мышцу. Это один из разновидностей блефаропластики. Теперь взгляд стал очень выразительным. Согласны?», – пишет девушка.
Тут же она разместила фотографии до и после операции.
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