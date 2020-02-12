Модель и инстадива Алена Омович, которую благодаря роскошным формами стали называть украинской Кардашьян, решила сменить дерзкий стиль на более романтический, но при этом не менее горячий

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в весьма пикантном образе. Вместо топиков и обтягивающих брюк, Алена выбрала "летящее" платье белого цвета с нежным принтом. Оно как нельзя лучше сидит на красотке, выгодно подчеркивая все ее роскошные прелести. Можно с ума сойти от аппетитного декольте, которым модель похвасталась на этом фото.

Босая Омович позирует, присев на поручень дивана, выставив вперед стройные ножки. В одной руке она держит красный сапожек, другой оперлась, чтобы не упасть. Волосы модель собрала в хвост. На ее лице непривычно немного косметики, правда глаза, традиционно, подведены идеальными стрелками.

В подписи к фото Алена поинтересовалась мнением фолловеров: какой стиль ей больше к лицу, прежний или этот, новый.

"Вот такая я сегодня нежная в платье 💔 Нравлюсь вам такой? Или дерзкий стиль больше подходит?🤔😈", - написала девушка в соцсети.

Поклонники кинулись комментировать фото. Отметим, большинству понравилось преображение модели.

"Да, минимум мейка, игривый взгляд, воздушный наряд 🌸"

"Ну так-то раньше лучше была, пока не ПОКРАМСАЛА ГЛАЗА😂"

"Очень идёт ❤️❤️❤️"

"Никаких дерзких стилей, только святая нежность ☺️👀⚡️❗"

"Я думаю,что вам довольно хорошо подходит такой стиль,так как вы довольно стройная. И все же привычнее вас видеть в дерзком стиле"

"Какое нежное платье, на вашей прекрасной фигуре смотрится идеально!!!👍🌸"

Ранее мы сообщали, Омович сколыхнула сеть, выставив одно из самых своих горячих фото. Брюнетка позировала в неприличной позе, надев просвещающийся топ (с полосами на сосках) и короткие шортики.

Напомним, что Алена Омович показала лицо до и после пластики, кадры поражают: "Безумно!".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян Алена Омович с подругой устроили фотосессию для взрослых: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Алена Омович без стыда пошалила с молнией на кофте: в этом ракурсе видно все.