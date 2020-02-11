Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, засветила лишнее во время фотосессии в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka, со ссылкой на ее страницу в Instagram.

«СКОЛЬКО ВЫ ВИДИТЕ НОГ НА ФОТОГРАФИИ ? 🙉 Пишем цифру», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Омович застыла в пикантной позе. Как можно заметить, девушка в абсолютно прозрачном топе и коротеньких шортах. При этом ее поклонники утверждают, что кумир засветил лишнее.

«Только си*ьки и я победил», «а сосочек-то видно», «Сосочек кажется выглядывает», «Супер удачная поза, очень красивая», «Вау, кое-что выпало…», «красиво торчит, ничего не скажешь», «Кажется, что-то выглядывает», «Сосочек detected, хихи. Алена, Вы как всегда роскошны», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная киевская модель Алена Омович показала свою фигуру в мини-купальнике

На снимке модель позирует в миниатюрном розовом купальнике. Верхняя часть купального костюма едва прикрывает пышную грудь Омович, а плавки настолько низкие, что прикрывают совсем немного тела девушки. На фото видно стройную фигуру Омович и плоский живот.

«Где бы вы сейчас хотели оказаться? Пишите первое, что придет в голову. Я начну. Гавайи», - написала девушка, призывая поклонников делиться с ней своими мечтами.

«Ибица», «Мальдивы», «Бали», «Мексика», «Куда угодно, лишь бы не на работе», - пишут поклонники Алены в комментариях.

Напомним, что Алена Омович показала лицо до и после пластики, кадры поражают: "Безумно!".

Как сообщала Politeka, украинская Кардашьян Алена Омович с подругой устроили фотосессию для взрослых: идеальный ракурс.

Также Politeka писала, что Алена Омович без стыда пошалила с молнией на кофте: в этом ракурсе видно все.