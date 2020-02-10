Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошное тело на фотосессии с подругой

Об этом сообщает Politeka, снимок она опубликовала у себя в Instagram.

Так, Омович позирует вместе со своей подругой в элегантных платьях, которые были задраны до неприличия. Из-за этого была видна главная гордость звезды – идеальные и ровные ноги.

Уточним, что все это проходит на фоне деревьев и другой зелени.

Поклонники модели не смогли что-либо сказать – кадры звезда выбросила в Стори.

Как сообщалось ранее, модель и инстадиву Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян, благодаря ее впечатляющим формам, уличили в фотошопе.

Звезда поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором она предстала в одном лишь нижнем белье. Красотка позировала, облокотившись на стену, соблазнительно подняв руки вверх и согнув одну ножку в колене. На ней до неприличия откровенный ажурный бюстгальтер, сквозь прозрачную ткань которого можно разглядеть пышную красоту и трусики-"веревочки".

Свет падает на Алену определенным образом - так, что на стене рядом с ней "растянулась" не менее будоражащая фантазию тень.

"Кто красивее, Я или Тень?🙄👋🏻", - подписала кадр модель.

Однако чары девушки были разрушены несколькими едкими комментариями. Внимательные пользователи разглядели огромную разницу в размере бюста красотки: оригинал проигрывает тени. Поклонники предположили, что Алена с помощью специльной графической программы могла подкорректировать "бюст" тени в сторону увеличения, придав ей вожделенную форму и объем.

Напомним, украинская королева красоты вляпалась в скандал из-за России, замешан путинский чиновник: всплыли подробности