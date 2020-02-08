Известная киевская модель Алена Омович откровенно рассказала подписчикам о новой пластической операции

В этот раз красотка, которая ранее с помощью пластики увеличила грудь и подкорректировала ягодицы, решила изменить разрез глаз, сделав их более «кошачьими».

О том, через что ей пришлось пройти, 25-летняя модель написала на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она всегда хотела иметь миндалевидный разрез глаз, поэтому рисовала стрелки, стараясь «вытянуть» глаза макияжем.

Пролему решила операция, которая длилась всего полчаса.

«Отеки сходят, и я получаю ту картинку, о которой мечтала. Что же мне сделали? Вырезали небольшой кусочек кожи на веке и подтянули мышцу. Это один из разновидностей блефаропластики. Теперь взгляд стал очень выразительным. Согласны?», – пишет девушка.

Тут же она разместила фотографии до и после операции.

В комментариях пользователи сошлись во мнении, что Алене очень идет новый разрез, а также интересуются, сколько стоит операция, как долго заживает, нет ли дискомфорта и не пострадало ли зрение. Тут же озвучивается цена, которая составляет порядка четырех тысяч евро.

«Идеально, тоже хочу», «Просто идеальная», «Ух ты, очень классно», «Не думала, что будет выглядеть так естественно! У доктора золотые руки, а вообще, мне и так нравились Ваша форма глаз и так очень красива. На некоторых фото Вы мне похожи на азиатку)», «Восхитительная», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что Омович поделилась снимком в нижнем белье. Красотка позировала, облокотившись на стену, соблазнительно подняв руки вверх и согнув одну ногу в колене.

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