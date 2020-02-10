Відома українська та російська телеведуча Анфіса Чехова поділилася новими фото з відпочинку в США
На новому фото Чехова позує в білій сукні з великим розрізом на нозі. При цьому вона ще розстебнула кілька ґудзиків, щоб надати образу ще більшої пікантності. Вона показала себе в капцях і з окулярами в руці, які прикусила губами. На тлі можна побачити пляж і море. Сама Анфіса стояла біля білої стінки. Відомо, що знімок зроблений в штаті Каліфорнія, США. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хочу поїхати до Каліфорнії, але дуже сумніваюся.
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Такі суперечливі думки про цьому штаті.
Хтось у захваті ( свобода, краса, цікаві люди і місця) а багато плюються, ( брудно, нічого робити, багато бомжів, нудьга, великі простори, без машини нікуди і т. д.) хто був там, поділіться своєю думкою))".
Фанати встигли поставити більше 12 тисяч лайків, а також написали кілька коментарів:
"Яке плаття гарне,де купували?", "Мені б Ваші проблеми ))) Звичайно, треба їхати. Не сподобається повернетеся", "Шикарне волосся!!! І колір!!!! Моя мрія!)))", "Красива Анфіса", "Посмішка і волосся шикарні", " мрію про таких кучериках!!!Анфіса,розкажіть як це зробити???", "Поки самі не побачите, не зрозумієте. Краще один раз побачити, а може і не один раз, щоб зрозуміти, відчути".
Раніше ми повідомляли, що популярна телеведуча Анфіса Чехова "блиснула" своїми пишними принадами на любительському фото.
На фото Чехова позує біля моря, а на іншому знімку - для порівняння - на червоній килимовій доріжці.
У так званих сториз фани запитали модель, як їй вдалося так кардинально схуднути - раніше зірка, нагадаємо, була набагато більш "пишнотілу" і важила близько 20 кг більше, ніж зараз.
Анфіса пожартувала, просто показавши в сториз фото "до" і "після" - зміни, як кажуть на обличчя. На фото, де зірка мережі виглядає більш стрункою, вона позує у відкритому купальнику, скинувши накидку з плечей.
Нагадаємо, безсоромна Чехова блиснула формами в крихітному купальнику
А ще Politeka писала, що соковита Анфіса Чехова повністю роздяглася заради пікантне фото ліжку
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Чехова скинула одяг і показала свій "жирок"