Ведущая заметила за собой одну особенность

Известная российская ведущая Анфиса Чехова показала пышную фигуру в роскошном наряде и заинтриговала поклонников неожиданным откровением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Долго думала, какое фото поставить на заглавное в карусели🙈 Как думаете, я сделала правильный выбор? А вообще, обнаружила парадокс, в шкафу куча вещей, а я не вылезаю из этих брючек. Свитера только меняю☺️ Но вот этот, тоненький белый, невинный, несомненно самый любимый❤️»,- говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Чехова позирует в брюках и элегантной кофте, которая подчеркивает ее пышные формы.

«очень идут вам», «выглядишь прекрасно!и брюки тличные!молодчинка!красавица!», «ты огонь», «Вот єто я понимаю,во что би не оделась , не удачно ,удачно ,все равно видно ,что раскошная женщина», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала, чем занимается уже долгое время.

Звезда разместила фото в Инстаграм, на котором стоит в интересной позе. Телеведущая нагнулась, прикоснувшись одной рукой к щиколотке, а вторую руку она подняла вверх.

При этом сзади российской знаменитости находится мужчина, который помогает Анфисе делать упражнение, взявшись за ее ладонь.

Позирует Чехова в обтягивающем спортивном костюме, на коврике. Звезда выглядит довольной и непринужденной.

В посте телеведущая рассказала, что продолжает заниматься йогой, однако редко выкладывает фото об этом.

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