Наймолодша мільярдерша світу, модель Кайлі Дженнер показала, як вона виглядала на вечірці, присвяченій церемонії «Оскар»

Серію фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в червону спокусливу сукню з опущеними плечима, відвертим декольте і величезним розрізом на одній стороні, завдяки якому повністю оголилася її нога.

Кайлі вирішила попозувати на камеру, хоч і вибрала для цього не найкращий фон. Дівчина фотографувалася на тлі дверей в коридорі. Схоже, вона зробила знімки перед виходом на вечірку. Шанувальники залишили під постом безліч коментарів. За кілька годин фото зібрало 4 млн лайків.

«Аfter party», - підписала знімок модель.

Зазначимо, що на одному кадрі Кайлі засвітила свою білизну, а на другому знімку шанувальники побачили дивний шрам на нозі моделі.

«Хто-небудь помітив цей величезний шрам на її стегні?», - пише один з фоловерів.

Інші шанувальники звернули увагу, що Кайлі не була на самій церемонії «Оскар», а змогла потрапити тільки на аfter party.

Нагадаємо, що нещодавно Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram відвертий знімок, засвітивши свої пишні форми. Вона зняла білизну, прикрилася прозорою накидкою і виставила на камеру свою п'яту точку. Перш ніж фотографувати модель, накидку намочили, тому шанувальники змогли побачити напіводягнену Кайлі.

Як відомо, дівчині всього 22 роки. У 2019 році її визнали наймолодшим мільярдером у світі. Вона обійшла в рейтингу засновника мережі Facebook Марка Цукерберга. Як і її сестри, Кайлі стала популярною завдяки реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». У неї є дочка Стормі від американського виконавця і продюсера Тревіса Скотта.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер похвалилася своєю розкішшю в стразах: "Неймовірна краса".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер обтягнула пишні форми і закинула ногу заради пікантного знімка: «Рай на землі».

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер блиснула бездоганним тілом в прозорій сукні: "Неймовірна!".