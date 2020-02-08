Молодша сестра Кім Кардашьян, наймолодша мільярдерка, Кайлі Дженнер, опублікувала в Instagram відео, в якому вона постала в спокусливому образі

Красуня вирішила згадати образ, в якому вона з'явилася на балу Інституту костюма "Met Gala-2019", пише Politeka.net. Наряд дійсно шикарний, і його неможливо забути. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

На відео Кайлі позує в фіолетовому обтягуючому напівпрозорому платті з хутряними вставками.

Вбрання ідеально підійшоло фігурі знаменитості, виділивши всі її "видатні" місця. Він блищав від спалахів фотокамер і виглядав просто чудово.

До речі, рукави Дженнер були з хутра і добре пасували до її образу, вона: "Неймовірна!"

Зірка одягла перуку в колір вбрання, а її красу підкреслив неяскравий макіяж.

"Met19 "я не можу дочекатися цього року", - написала Дженнер.

За п'ять годин пост знаменитості зібрав більше восьми мільйонів переглядів.

Користувачі мережі захопилися формами і красою зірки, а деякі навіть запропонували приміряти їй цікавий образ.

"Ви повинні спробувати сиве волосся знову! Це був один з моїх улюблених образів!", - написав підписник.

Варто відзначити в цьому році захід пройде четвертого травня.

"Met Gala" - це місце для справжньої моди, яка не женеться за прибутком і лише відображає чисте мистецтво. Кожен рік знаменується різною тематикою, і завдяки цьому можна оцінити дивовижні перфоманси зірок.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер, показала своє обличчя крупним планом.

Дівчина зробила зачіску з прямим волоссям, закрученими на кінчиках. Вона подивилася в камеру і стали видні стразики у внутрішніх куточках очей.

На зірці надіто щось схоже на куртку. Також помітні сережки, які блиснули у вухах.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала без макіяжу і укладки, якою ми її звикли зазвичай бачити. Дівчина постала перед нами в обтягуючому костюмі для спорту.

Короткий топ з вирізом під грудьми і чорні лосини з білими смугами, недбало пригладжене волосся – весь її ранковий лук.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.