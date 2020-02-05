Молодша сестра Кім Кардашьян, наймолодша мільярдерка, Кайлі Дженнер, показала своє обличчя крупним планом

Зірка на першому фото мило посміхнулася і відкинула голову вбік, пише Politeka.net. Дівчина зробила зачіску з прямим волоссям, закрученими на кінчиках. Вона подивилася в камеру і стали видні стразики у внутрішніх куточках очей.

На другому знімку Кайлі посміхнулась, трохи прикривши обличчя рукою. Манікюр з довгими нігтями - неможливо не помітити.

На обох фото на зірці надіто щось схоже на куртку. Також помітні сережки, які блиснули у вухах: "Неймовірна краса".

Макіяж зроблений в стилі сестер Кардашьян, завершений стрілками.

Зірка вирішила підписати фото смайликом.

За 10 годин пост мільярдерки зібрав більше чотирьох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, як Кайлі міла і що їй йде такий образ.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер з'явилася в чорному обтягуючому гольфі, крізь який, якщо придивитися, видно її ліфчик. Одяг сильно облягав пишні принади.

Гарний макіяж підкреслив красу Кайлі, а красива укладка зробила образ бездоганним.

Раніше ми писали, що 1 лютого Кайлі Дженнер відсвяткувала дворіччя дочки. Зірка створила для дитини всесвіт, який назвала на честь дочки StormiWorld. На місце святкування прибуло безліч зоряних гостей, яких чекали надувні голови дівчинки.

З гостями і з самою іменинницею працювали аніматори. Також у StormiWorld були каруселі, надувні гірки та інші розваги.

Пости з фото святкування отримали неоднозначну реакцію в мережі. Одні люди хвалили Кайлі за влаштоване свято, інші ж навпаки - були в подиві. За думкою останніх, дитина занадто мала, щоб запам'ятати таке, і краще б Кайлі витратила гроші на щось важливе.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер розповіла, що їй викликали передчасні пологи, проткнувши навколоплідний міхур.

Основну причину, по якій довелося викликати пологи, вона не уточнила. Однак є припущення, що у Дженнер, як і у її сестри Кім, були проблеми з плацентою.

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