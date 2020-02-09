Наймолодша мільярдерша світу, модель Кайлі Дженнер покрасувалася в спокусливому вбранні на святі подруги
Фото з заходу Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Молодша сестра Кім Кардашьян прийшла на свято до своєї подруги Маліки з нагоди її вагітності.
Як відомо, в США прийнято влаштовувати так званий «Бейбі шауер» - вечірку для вагітної жінки, яка має незабаром народити. Подружки жінки збираються на вечірку, де дарують подарунки майбутньому малюкові.
На свято до подруги Кайлі Дженнер прийшла в білому платті, яке обтянуло і підкреслило її пишні форми. Незважаючи на те, що сукню можна назвати досить скромною, модель в ньому виглядає все одно спокусливо. Для одного фото Кайлі всілася на руки до величезного ведмедя, закинувши на нього ноги.
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Зазначимо, що шанувальники оцінили новий образ зірки. За короткий час її пост зібрав 4,3 млн лайків.
«Мила», «Класна», «Королева», «Так красиво. Мій рай на землі», - пишуть фоловери.
До речі, за день до вечірки Кайлі опублікувала в соцмережах дуже відвертий знімок. Вона зняла білизну, прикрилася прозорим парео і випнула на камеру свої пишні форми. Перш ніж знімати модель, накидку намочили, тому шанувальники змогли побачити напіводягнену Кайлі.
Молодій моделі всього 22 роки. У минулому році її визнали наймолодшою мільярдершою світу. Їй вдалося обігнати в рейтингу самого Марка Цукерберга. Як і її сестри, Кайлі стала популярною завдяки реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». У неї є донька Стормі від американського виконавця і продюсера Тревіса Скотта. Вони розлучилися в жовтні 2019 року.
Нагадаємо, що Кайлі Дженнер без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "тільки з ліжка".
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