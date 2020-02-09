Наймолодша мільярдерша світу, модель Кайлі Дженнер покрасувалася в спокусливому вбранні на святі подруги

Фото з заходу Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Молодша сестра Кім Кардашьян прийшла на свято до своєї подруги Маліки з нагоди її вагітності.

Як відомо, в США прийнято влаштовувати так званий «Бейбі шауер» - вечірку для вагітної жінки, яка має незабаром народити. Подружки жінки збираються на вечірку, де дарують подарунки майбутньому малюкові.

На свято до подруги Кайлі Дженнер прийшла в білому платті, яке обтянуло і підкреслило її пишні форми. Незважаючи на те, що сукню можна назвати досить скромною, модель в ньому виглядає все одно спокусливо. Для одного фото Кайлі всілася на руки до величезного ведмедя, закинувши на нього ноги.

Зазначимо, що шанувальники оцінили новий образ зірки. За короткий час її пост зібрав 4,3 млн лайків.

«Мила», «Класна», «Королева», «Так красиво. Мій рай на землі», - пишуть фоловери.

До речі, за день до вечірки Кайлі опублікувала в соцмережах дуже відвертий знімок. Вона зняла білизну, прикрилася прозорим парео і випнула на камеру свої пишні форми. Перш ніж знімати модель, накидку намочили, тому шанувальники змогли побачити напіводягнену Кайлі.

Молодій моделі всього 22 роки. У минулому році її визнали наймолодшою мільярдершою світу. Їй вдалося обігнати в рейтингу самого Марка Цукерберга. Як і її сестри, Кайлі стала популярною завдяки реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян». У неї є донька Стормі від американського виконавця і продюсера Тревіса Скотта. Вони розлучилися в жовтні 2019 року.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер без макіяжу показала, як виглядає в звичайному житті: "тільки з ліжка".

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