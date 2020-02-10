Самая молодая миллиардерша мира, модель Кайли Дженнер показала, как она выглядела на вечеринке, посвященной церемонии «Оскар»
Серию фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. Девушка была одета в красное соблазнительное платье с опущенными плечами, откровенным декольте и огромным разрезом на одной стороне, благодаря которому полностью оголилась ее нога.
Кайли решила попозировать на камеру, хоть и выбрала для этого не самый лучший фон. Девушка фотографировалась на фоне дверей в коридоре. Похоже, она сделала снимки перед выходом на вечеринку. Поклонники оставили под постом множество комментариев. За несколько часов фото собрало 4 млн лайков.
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«Аfter party», - подписала снимок модель.
Отметим, что на одном кадре Кайли засветила свое нижнее белье, а на втором снимке поклонники увидели странный шрам на ноге модели.
«Кто-нибудь заметил этот огромный шрам на ее бедре?», - пишет один из фолловеров.
Другие поклонники обратили внимание, что Кайли не была на самой церемонии «Оскар», а смогла попасть только на аfter party.
Напомним, что недавно Кайли Дженнер опубликовала в Инстаграм откровенный снимок, засветив свои пышные формы. Она сняла белье, прикрылась прозрачной накидкой и выпятила на камеру свою пятую точку. Прежде чем фотографировать модель, накидку намочили, поэтому поклонники смогли увидеть полуобнаженную Кайли.
Как известно, девушке всего 22 года. В 2019 году ее признали самым молодым миллиардером в мире. Она обошла в рейтинге основателя сети Фейсбук Марка Цукерберга. Как и ее сестры, Кайли стала популярной благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». У нее есть дочка Сторми от американского исполнителя и продюсера Трэвиса Скотта.
Напомним, что Кайли Дженнер похвасталась своей роскошью в стразах: "Невероятная красота".
Как сообщала Politeka, Кайли Дженнер обтянула пышные формы и закинула ногу ради пикантного снимка: «Рай на земле».
Также Politeka писала, что Кайли Дженнер сверкнула безупречным телом в прозрачном платье: "Невероятная!".