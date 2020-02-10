Популярна київська модель Альона Омович показала свою фігуру в міні-купальнику

Фото дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На знімку модель позує в мініатюрному рожевому купальнику. Верхня частина купального костюма ледь прикриває пишні груди Омович, а плавки настільки низькі, що прикривають зовсім небагато тіла дівчини. На фото видно струнку фігуру Омович і плоский живіт.

«Де б ви зараз хотіли опинитися? Пишіть перше, що прийде в голову. Я почну. Гаваї», - написала дівчина, закликаючи прихильників ділитися з нею своїми мріями.

«Ібіца», «Мальдіви», «Балі», «Мексика», «Куди завгодно, лише б не на роботі», - пишуть шанувальники Олени в коментарях.

Інші фолловери вважали за краще звернути увагу на фото Олени, а не текст, написаний під ним.

«Які вигини», «Альоночко, шикарна», «Шикарна лялька Барбі дуже чудово виглядаєш», «Красуня», «Шикарна мила гарна прекрасна дівчина», - пишуть люди.

За короткий час пост Омович набрав понад 11300 лайків. Зазначимо, що дівчина регулярно ділиться відвертими знімками. Так, нещодавно, вона позувала для фото в образі ангела. Дівчина була майже повністю оголеною. Її груди прикривали невеликі білі пір'я. За спиною у моделі красувалися величезні крила ангела.

«Ангел, якого ми заслужили», - жартівливо підписала фото дівчина.

Бувають у Омович і більш скромні фотографії. На одному знімку вона з'явилася в чорному спортивному костюмі, трохи оголивши живіт. Але шанувальникам все одно сподобався знімок.

«Самий сік!», «Це фото вогонь!», «Неймовірна», «Чому ви така красуня????», «Ти дуже красива», «У тебе неймовірне тіло», - написали в коментарях до посту.

Нагадаємо, що Олена Омович показала обличчя до та після пластики, кадри вражають: "Неймовірно!".

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