Красуня вразила не тільки відвертою позою, а й потрапила під критику через пальці ніг

Відома київська модель Олена Омович похвалилася принадами з спортивному костюмі

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, де опублікувала його в розділі сториз. Також фото з'явилося на сторінці її магазину.

"Улюблений костюм", - прокоментувала вона фото.

Олена Омович растегнула спортивну кофту, оголивши груди в бежевому бюстгалтере. Вона також присіла і розсунула ноги, щоб більше фото «зайшло» аудиторії в instagram.

Інста-модель також оскандалилася з пальцями ніг у прозорих босоніжках, що і відзначили фолловери магазину одягу.

«Пальці взагалі жесть. Дійсно», «жахливі пальці, вона робить операції там, де не треба, а де треба не робить, фрік», «Здається ця взуття явно не для цих пальців», «Замість того ,щоб показати як сидить костюм ,вона виставляє свої цицьки... боже», – написали користувачі мережі.

Разом з цим Омович опублікувала кілька кадрів без білизни, в сітці, прикривши соски чорними хрестами. На фото Альона Омович явно змусила спітніти сильна стать.

Нагадаємо, що Олена Омович вирішила змінити розріз очей, зробивши їх більш «котячими». Про те, через що їй довелося пройти, 25-річна модель написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами дівчини, вона завжди хотіла мати мигдалеподібний розріз очей, тому малювала стрілки, намагаючись «витягнути» очі макіяжем. Проблему вирішила операція, яка тривала лише півгодини. «Набряки сходять, і я отримую ту картинку, про яку мріяла. Що ж мені зробили? Вирізали невеликий шматочок шкіри на столітті і підтягнули м'яз. Це один з різновидів блефаропластики. Тепер погляд став дуже виразним. Згодні?», – пише дівчина.

Тут же вона розмістила фотографії до і після операції.

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