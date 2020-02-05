Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло, розставивши ноги до непристойності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Краще це фото або в сторіс?», - запитує модель.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Омович позує з розсунутими ногами сидячи, елегантно задерши кофту. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

«Самий сік!», «це фото вогонь!», «неймовірна», «Чому ви така красуня????🔥мляяя»,»ти дуже красива», «у тебе неймовірне тіло», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян через її пишні форм, підкорила публіку свіжим роликом.

Красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram відео, яке зняла на підземній автопарковці (щоб подивитися, проскролльте вниз). Дівчина приміряла дуту коротку курточку сіро-сріблястого відтінку, яку розстебнула і без тіні збентеження показала ідеальне тіло. Так, вона облягла пишний бюст в чорний топ. Альона то і справа раздвигала краю куртки, вихваляючись розкішними формами і пірсингом на плоскому животі.

Модель поцікавилася у фанатів, що їм більше подобається: подібні відео або фотографії.

"Захотілося виставити відео💔 Вам більше заходять фото, або такі видосики?

Дуже крута куртка, пам'ятаю виставила її в сторіс і Директ розірвали😂🤔

тепер Хочу таку бежеву 😈", - підписала кадри модель.

Більшість шанувальників залишилися в захваті від наряду Омович, але деякі зазначили, що їм не до смаку фасон курточки. Також користувачі мережі висловили думку, що краще відео, адже на фото модель занадто "тюнінгує" обличчя.

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