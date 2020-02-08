Відома київська модель Олена Омович відверто розповіла підписникам про нову пластичну операцію

Цього разу красуня, яка раніше з допомогою пластики збільшила груди і відкоригувала сідниці, вирішила змінити розріз очей, зробивши їх більш «котячими».

Про те, через що їй довелося пройти, 25-річна модель написала на своїй сторінці в Instagram.

За словами дівчини, вона завжди хотіла мати мигдалеподібний розріз очей, тому малювала стрілки, намагаючись «витягнути» очі макіяжем.

Проблему вирішила операція, яка тривала лише півгодини.

«Набряки сходять, і я отримую ту картинку, про яку мріяла. Що ж мені зробили? Вирізали невеликий шматочок шкіри на повіці і підтягнули м'яз. Це один з різновидів блефаропластики. Тепер погляд став дуже виразним. Згодні?», – пише дівчина.

Тут же вона розмістила фотографії до і після операції.

У коментарях користувачі зійшлися на думці, що Олені дуже йде новий розріз, а також цікавляться, скільки коштує операція, як довго заживає, чи немає дискомфорту і чи не постраждав зір. Тут же озвучується ціна, яка становить близько чотирьох тисяч євро.

«Ідеально, теж хочу», «Просто ідеальна», «Ух ти, дуже класно», «Не думала, що буде виглядати так природно! У доктора золоті руки, а взагалі, мені і так подобалися Ваша форма очей і так дуже красива. На деяких фото Ви мені схожі на азіатку)», «Чудова», – пишуть користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що Омович поділилася знімком в нижній білизні. Красуня позувала, спершись на стіну, спокусливо піднявши руки вгору і зігнувши одну ногу в коліні.

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