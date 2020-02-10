Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло на фотосесії з подругою

Про це повідомляє Politeka, знімок вона опублікувала у себе на Instagram.

Так, Омович позує разом зі своєю подругою в елегантних сукнях, які були задерті до непристойності. З-за цього була видна головна гордість зірки – ідеальні та рівні ноги.

Уточнимо, що все це проходить на тлі дерев та іншої зелені.

Шанувальники моделі не змогли що-небудь сказати – кадри зірка викинула в Сторі.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадиву Олена Омович, яку в мережі називають української Кардашьян, завдяки її вражаючим формами, викрили в фотошопі.

Зірка поділилася свіжим кадром у своєму мікроблозі в Instagram, на якому вона постала в одному лише нижній білизні. Красуня позувала, спершись на стіну, спокусливо піднявши руки вгору і зігнувши одну ногу в коліні. На неї до непристойності відвертий бюстгальтер ажурний, крізь прозору тканину якого можна розгледіти пишну красу і трусики-"мотузки".

Світло падає на Олену певним чином - так, що на стіні поруч з нею "розтягнулася" не менш розбурхує фантазію тінь.

"Хто красивіше, Я, чи Тінь?🙄👋🏻", - підписала кадр модель.

Однак чари дівчата були зруйновані кількома їдкими коментарями. Уважні користувачі розгледіли величезну різницю у розмірі бюста красуні: оригінал програє тіні. Шанувальники припустили, що Олена з допомогою спеціального графічної програми могла підкоригувати "бюст" тіні в бік збільшення, надавши їй бажану форму і об'єм.

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