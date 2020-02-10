Популярная киевская модель Алена Омович показала свою фигуру в мини-купальнике
Фото девушка опубликовала на своей странице в Instagram, передает Politeka.net. На снимке модель позирует в миниатюрном розовом купальнике. Верхняя часть купального костюма едва прикрывает пышную грудь Омович, а плавки настолько низкие, что прикрывают совсем немного тела девушки. На фото видно стройную фигуру Омович и плоский живот.
«Где бы вы сейчас хотели оказаться? Пишите первое, что придет в голову. Я начну. Гавайи», - написала девушка, призывая поклонников делиться с ней своими мечтами.
«Ибица», «Мальдивы», «Бали», «Мексика», «Куда угодно, лишь бы не на работе», - пишут поклонники Алены в комментариях.
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Другие фолловеры предпочли обратить внимание на фото Алены, а не текст, написанный под ним.
«Какие изгибы», «Аленочка, шикарна», «Шикарная кукла Барби очень прекрасно выглядишь», «Красотка», «Шикарная милая хорошая прекрасная девушка», - пишут люди.
За короткое время пост Омович набрал более 11300 лайков. Отметим, что девушка регулярно делится откровенными снимками. Так, недавно, она позировала для фото в образе ангела. Девушка была почти полностью оголенной. Ее грудь прикрывали небольшие белые перья. За спиной у модели красовались огромные крылья ангела.
«Ангел, которого мы заслужили», - шутливо подписала фото девушка.
Бывают у Омович и более скромные фотографии. На одном снимке она появилась в черном спортивном костюме, немного оголив живот. Но поклонникам все равно понравился снимок.
«Самый сок!», «Это фото огонь!», «Невероятная», «Почему вы такая красотка????», «Ты очень красивая», «У тебя невероятное тело», - написали в комментариях к посту.
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